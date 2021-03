Le gouvernement wallon a approuvé l’octroi de 32 millions d’euros par le SPW-Recherche au projet « ARIAC by DigitalWallonia4.AI » , un ambitieux plan de recherche sur l’intelligence artificielle qui mobilisera une soixantaine de chercheurs pendant 6 ans au sein du Trail Institute.



Lancé début janvier 2021, le projet « ARIAC by DigitalWallonia4.AI » a pour ambition de créer de nouveaux outils informatiques basés sur une intelligence artificielle de confiance. Objectif ? Offrir un avantage compétitif au tissu industriel wallon parmi lesquels ses quatre secteurs de pointe (les “4M”), Médecine, Média, Mobilité et Manufacturing, mais aussi aux secteurs de l’énergie, de la gouvernance et de l’éducation.



L’UNamur participe activement à cet ambitieux projet de recherche. Une dizaine de chercheurs issus de l'Institut NADI (Namur Digital Institut) sont ainsi mobilisés pour livrer leur expertise en matière d’intelligence artificielle.



Les chercheurs namurois ont la responsabilité d’une des quatre parties centrales du projet, consacrée aux mécanismes de confiance dans l’IA. Ces mécanismes de confiance permettront aux IAs d’être plus stables, transparentes, fiables, certifiables et robustes. En parallèle, les chercheurs en intelligence artificielle de l’université de Namur travailleront sur d’autres problèmes liés à l’interaction entre humains et IAs, ainsi que les grands challenges rencontrés dans l’industrie.



Pour mener à bien sa contribution dans le projet ARIAC, une dizaine de chercheurs (thésards et doctorants) vont être engagés par l’UNamur.



« IA : fantasmes et boule de cristal », une conférence grand public ce 15 mars



Qu’est-ce que l’IA ? Qu’est-ce qui est de l’IA et qu’est-ce qui n’en est pas ? Et puis, l’intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ? Quel est son développement en Belgique et en Europe? Existe-t-il une législation pour cette technologie ? Les fantasmes d’aujourd’hui deviendront-ils la réalité de demain ?





Une conférence-débat est à suivre, gratuitement en ligne, ce lundi 15 mars 2021 de 19h30 à 20h30.Autour de la table :

• Élise Degrave – Professeure à la Faculté de droit de l’UNamur

• Marie du Chastel – curatrice et coordinatrice du KIKK et curatrice du Pavillon

• Bruno Dumas – Professeur à la Faculté d’informatique de l’UNamur

• Benoît Frenay - Professeur à la Faculté d’informatique de l’UNamur