Les activités humaines qui déversent des polluants dans les eaux usées peuvent fragiliser nos rivières et leurs écosystèmes. Certains polluants passent à travers les mailles des stations d’épuration et rejoignent les cours d’eau. Ils sont susceptibles d’affecter la qualité de nos rivières et de perturber le développement des espèces animales et végétales qui les peuplent. Aujourd’hui, les effets de ces polluants sont mal connus.



Dans ce contexte, des partenaires français et wallons du monde de la recherche mais aussi des acteurs de l’eau se sont associés pour fonder le projet DIADeM auquel participe l'UNamur. Il vise à comprendre la toxicité potentielle de certains polluants et à développer une méthode originale pour améliorer le diagnostic de la qualité des eaux de rivières, et ainsi, offrir des outils plus performants aux gestionnaires de celles-ci.



Pour se faire, des analyses chimiques et biologiques sur cinq espèces représentatives de la Meuse et de ses affluents ont été menées dans trois conditions expérimentales différentes : en laboratoire, en rivière artificielle et en rivière naturelle. Ces études ont été couplées à des modèles mathématiques visant à mieux prédire les répercussions de ces polluants à l’échelle de la population des espèces aquatiques.





Portée par la volonté de bâtir des ponts entre la science et la société, l’exposition plonge dans l’univers de la recherche, du laboratoire à la rivière.



L’exposition mène à la découverte des étapes de ce vaste projet de recherche. La visite lève le voile sur certains effets des médicaments sur les organismes aquatiques et, plus largement, sur l’impact des rejets des stations d’épuration sur les écosystèmes du bassin de la Meuse de part et d’autre de la frontière franco-wallonne.



Le Confluent des Savoirs, la cellule de médiation scientifique de l’UNamur, a planifié de nombreuses activités à destination des groupes scolaires (9-14 ans) ainsi que des événements pour le grand public. En juin 2021 ainsi que pendant le premier semestre de l’année scolaire 2021-2022, les écoles pourront mener l’enquête dans l’exposition afin de comprendre ce qui se passe dans les environnements aquatiques.



Plus d’informations : www.cds.unamur.be/rivieres