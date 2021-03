Comment aider les élèves à se mettre au travail et à maintenir l’effort ? Quels conseils leur donner pour organiser et gérer leur temps ? Comment leur apprendre à traiter activement les contenus des cours ? Dès ce 8 mars, le MOOC « Visez la réussite… devenez un super étudiant » ouvre une nouvelle session destinée aux étudiants, aux futurs étudiants, aux adultes en reprise d’études, mais aussi aux conseillers pédagogiques et aux professeurs qui accompagnent leurs élèves dans le développement de leurs stratégies d’apprentissage.



Développé par le Département Éducation et technologies (DET) de l’université de Namur, ce MOOC a pour objectif d’accompagner la transition entre le secondaire et l’université. La première édition lancée en janvier 2020 a été un réel succès : 12.000 personnes se sont inscrites à la formation !

Le MOOC prend ainsi la forme d’un cours personnalisé de méthode de travail et détaillera par exemple des techniques pour se mettre au travail, pour gérer son temps, pour mémoriser une matière et pour apprendre en toute autonomie.



Ce cours se déroule sur 6 semaines. Il nécessite de 1 à 12 heures de travail. Il est proposé sous la forme de vidéos et de textes, accompagnés d'exercices réflexifs au sein d'un journal de bord personnel. Toutes les ressources proposées sont libres et gratuites.



Parmi les points forts de ce MOOC, citons le fait qu’il :

permet un parcours personnalisé à partir d’un test d’entrée : 1er MOOC individualisé qui s’adapte au profil d’apprentissage de l’élève ou de l’étudiant et de ses besoins ;

offre à l’étudiant la possibilité de tenir un journal de bord au sein du MOOC ;

se veut interactif entre les étudiants et avec les accompagnateurs ;

se veut connectiviste entre étudiants ;

se veut accrocheur et ludique ;

fournit des exemples spécifiques en orientation A ou B (en sciences ou sciences de la santé et en sciences humaines) ;

permet d’inscrire une classe ou une cohorte d’étudiants accompagnée par un enseignant ;

délivre une attestation de participation si l’utilisateur a suivi un parcours complet.

Informations et inscription :

www.unamur.be/mooc