Etudiant en physique (Bac2), basketteur, guitariste, randonneur, et lecteur, Mathias s’investit depuis deux ans dans la vie du campus tant au niveau de l’animation que de la politique. Délégué de cours et membre du cercle Math, il est également, depuis cette année, membre de la chambre politique. "M’investir dans des activités diverses et variées a toujours été une priorité pour moi", précise le nouvel élu qui place la convivialité du campus au cœur de son projet.

Optimiste et plein d’espoir, il espère un retour progressif en présentiel dès le mois de septembre. "Bien sûr, ça ne passera pas par un retour à l’identique à 100%. Nous savons que certaines choses vont changer. Nous espérons que nous en retirerons le positif."



En termes d’animation, Mathias Soumoy espère pouvoir reprendre les activités habituellement organisées par l’AGE et en créer de nouvelles qui répondent aux aspirations des étudiants. A ce sujet, il souhaite par exemple proposer plus d’activités culturelles sur le campus mais aussi faire évoluer l’offre sportive.

Mathias Soumoy veut aussi assurer une certaine continuité avec ce qui a été mis en place cette année. Il pense notamment à la semaine du consentement organisée par l’AGE pour sensibiliser les étudiants à cette thématique importante. L’équipe suivra également le dossier « sécurité sur le campus ». Le bureau de l’AGE actuel avait en effet lancé une enquête sur ce thème suite au malaise exprimé par certains étudiants sur les réseaux sociaux. Les conclusions de cette enquête avaient été transmises aux autorités de l’Université et de la Ville de Namur.



Les projets ne manquent donc pour cette équipe qui va commencer par organiser, dès la rentrée, une vente de « starter packs durables » et de gourdes pour les étudiants. Elle s’attellera aussi à améliorer l’accueil des Bac1 sur le campus. "Nous voulons leur faire découvrir plus rapidement le campus et l’ensemble de l’animation namuroise, les aider à comprendre les outils et plateformes de l’université (WebCampus, Bureau virtuel, SOGO, etc.), les accompagner pour qu’ils s’acclimatent à ce nouvel environnement auquel ils ne sont pas toujours bien préparés".