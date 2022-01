Le tenancier d’une pizzeria de Saint-Servais, qui a aujourd’hui fermé ses portes, a fait l’objet d’un contrôle en décembre 2020. 4 travailleurs n’étaient pas en ordre de dimona, et parmi ceux-ci, 3 étaient en séjour illégal. Le patron est également accusé de ne pas avoir payé l’intégralité des rémunérations de 3 travailleurs.

L’auditorat du travail estime que, de cette manière, il a obtenu un avantage illicite s’élevant à près de 18.000 euros. Une amende de 24.000 et la confiscation de cette somme sont requises à l’encontre de la société, qui n’a pas encore été liquidée, alors qu’une amende de 25.600 euros est requise pour l’exploitant. Par le passé, l’établissement avait déjà été contrôlé dans les mêmes circonstances, le patron s’en était tiré avec une transaction de 2500 euros. Des scellés avaient été apposés sur l’établissement, ils avaient été brisés par la suite.

Le conseil du prévenu plaide le sursis le plus large possible pour son client, estimant que celui-ci était de bonne foi et a versé 8.500 euros à l'organe central pour la saisie et la confiscation. Il travaille aujourd’hui à Liège, dans le même secteur.

Jugement le 23 février.