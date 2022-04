La Ville de Namur a décidé de s’attaquer à un phénomène de plus en plus présent et dérangeant : le harcèlement sexiste de rue. Un partenariat s’est créé, rassemblant le service de Cohésion sociale et sa plateforme associative « Namur’Elles », la Police de Namur, le Parquet et l’Université de Namur. Ensemble, ces partenaires ont travaillé à l’organisation d’une campagne de lutte contre le harcèlement sexiste dans les lieux publics et semi-publics qui se déploiera ce printemps dans les rues de Namur.

Cette campagne se scinde en trois phases. La première est la formation des travailleuses et travailleurs sociaux de première ligne. Les services de Police et des représentantes et représentants de la Justice ont été sensibilisés et formés à la thématique du sexisme et du harcèlement sexiste. L’objectif de la formation était de pouvoir cibler les comportements dérangeants et inopportuns, d’y apporter la qualification la plus adéquate en cas de plainte, mais aussi de comprendre les conséquences psycho-sociales de ces comportements sur les victimes. Ceci afin de pouvoir orienter au mieux ces dernières vers une meilleure prise en charge.

La deuxième phase de cette campagne vise la sensibilisation des citoyennes et citoyens via la distribution d’affiches dans les différents établissements Horeca du centre-ville par les stewardesses et stewards de l’ASBL Namur Centre-Ville. Outre le slogan de la campagne, l’affiche comporte un QR code permettant d’accéder à une brochure en ligne reprenant la définition du harcèlement sexiste, la loi sur le sexisme et les sanctions s’y rapportant ainsi qu’une série d’informations utiles pour porter plainte et pouvoir s’orienter vers des services d’accompagnement adéquats. Des informations pour aider les témoins à intervenir sans se mettre en danger seront également reprises dans la brochure.

Enfin, la troisième phase de la campagne visera la répression. Dès le mois de mai, le Bourgmestre et le Parquet travailleront de concert sur un projet pilote dans la Ville de Namur. La police constatera les infractions en flagrant délit et rappellera à l’ordre les contrevenants. Le cas échéant, le Parquet répondra pénalement à celles et ceux qui adopteront un comportement contraire à la loi. Ce partenariat inédit a pour ambition de ramener le respect, la bienveillance et une forme plus saine du vivre-ensemble comme piliers de nos interactions sociales