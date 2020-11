Intéressante et bienvenue en cette période où il est plus que nécessaire de privilégier le commerce local, cette appli "JEMCONNECTE.APP" lancée par l’Agence de Développement Local. Elle permet un référencement de toute la vie économique de la commune : commerces, indépendants complémentaires, associations, services, services communaux, clubs de sport, etc. En outre, tous les profils inscrits sont repris sur une carte interactive afin de les localiser directement sur le territoire communal avec possibilité de rechercher un itinéraire pour les rejoindre via Google Map.

Autre particularité : l’appli est disponible en OpenSource, et non pas via le Play Store ou l’App Store, ce qui veut aussi dire qu’elle est utilisable aussi bien sur Smartphone, tablette, PC ou Mac. "De la sorte, on peut toujours aller apporter des modifications afin d’améliorer l’application, elle va continuer à se développer en fonction des retours des gens, c’est le gros avantage de l’Open Source", explique Damien Van Achter, journaliste et entrepreneur, spécialisé dans le développement numérique qui a accompagné l’ADL dans le développement de cette application.

Deux semaines après sa mise en ligne, jemconnecte.app a déjà permis à près de 150 particuliers et professionnels. "Depuis le 25 octobre, date du lancement, nous avons eu près de 350 visiteurs uniques sans faire la moindre publicité et chaque visite dure en moyenne 5 minutes, ce qui démontre qu’il y a un véritable i ntérêt pour ce projet." se félicite Laurence Bourgeois, chargée de projets de l’ADL.