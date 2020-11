La commune d'Ohey utilisera, à partir du 16 novembre, l'application FixMyStreet Wallonie développée par l’asbl Be WaPP (Pour une Wallonie Plus Propre), accessible sur smartphone et tablette et téléchargeable sur les stores classiques.

FixMyStreet Wallonie permet d’impliquer les Wallons de manière active dans le signalement de différents types de problèmes rencontrés dans l’espace public. « Ohey a choisi de proposer à ses citoyens de pouvoir signaler des problèmes liés à de la malpropreté (Ndlr : dépôt clandestin poubelle publique endommagée ou pleine, etc.) dans un premier temps et pour une période de six mois au terme de laquelle une évaluation sera réalisée », explique l'échevine Laurence Gindt.

L’application permet notamment de centraliser les signalements en un seul endroit au sein des services communaux. « L’outil géo-localise automatiquement le problème rencontré dans l’espace public et, en fonction de la nature du signalement, le service compétent chargé de son traitement en est averti. Une fois la demande acceptée, l’auteur du signalement est tenu au courant du traitement réservé au problème identifié et reçoit une notification lorsqu’il est résolu. »

Un site internet permet par ailleurs aux personnes qui ne disposent pas de smartphone de signaler les problèmes qu’elles rencontrent.