La Ville de Namur et Fost Plus, en charge du recyclage des déchets ménagers en Belgique, ont lancé vendredi l'opération "Click". Pendant un an, les Namurois garants de la propreté sur l'espace publique seront récompensés via une application. Concrètement, chaque personne qui met son déchet à la poubelle ou en ramasse un est invitée à scanner le code-barres du détritus via l'application. Son compte est alors crédité de points sous la forme d'une monnaie virtuelle appelée "Circular UCoins". Ce gain peut ensuite être dépensé dans les commerces locaux participants ou échangé contre des accès à différents services sportifs et culturels gérés par la commune.

Le périmètre de l'action est limité au centre-ville et ses alentours, à Jambes et aux halages. Pour l'occasion, les poubelles ont été habillées en rose et mentionnent la marche à suivre.

Cette opération symbolisée par le slogan "Namur plus propre, click par click" doit aussi permettre d'augmenter le recyclage des déchets laissés dans l'espace public. Un tri sera effectué et s'inscrit dans la stratégie de Fost Plus qui vise à doubler la quantité de PMC collectés en dehors du domicile d'ici 2023.

Le projet a déjà été lancé en 2020 au Coq et plus récemment à Anvers. Namur est la première ville wallonne où il est décliné.