Le collectif multidisciplinaire namurois actif dans le domaine du son et de l’image, Drash, a réalisé une bâche artistique afin de rendre hommage au projet du nouveau palais de justice de Namur et refléter l’évolution positive de la ville de Namur. Celle-ci est désormais posée. L’idée est d’offrir aux citoyens une vision différenciée et intégrée de l’art du graffiti. L’œil du passant se laisse emporter, tout le long des barrières de protection du chantier, dans un tourbillon de couleurs par la déclinaison des dessins et des mots sélectionnés par le collectif d’artistes, en lien avec les valeurs précitées. « Notre idée de projet raconte une histoire sous forme panoramique : le passé vers le futur. Globalement, l’illustration de la fresque débute avec des traits type « gravure » et évolue vers un univers plus moderne symbolisant l’évolution positive de la ville de Namur, résolument tournée vers le futur. Les mots forts et symboliques qui y sont repris confortent le sens des valeurs de la Justice et de la Ville de Namur », indique Démosthène Stellas, porte-parole de Drash.

© D.R

La construction du nouveau Palais de Justice s’inscrit dans un programme plus vaste de développement urbain qualitatif porté par la Ville de Namur. Il complétera la revalorisation de l’îlot des casernes et permettra aux différents acteurs agissant en son cœur, de créer un véritable nouveau quartier offrant différentes fonctionnalités résidentielles, culturelles, professionnelles et sociales.