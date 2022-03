Une balade guidée et théâtralisée intitulée "sur les traces du peintre namurois Franz Kegeljan" (1847-1921) sera organisée à la Citadelle, ce dimanche à 11h00. Un événement organisé à l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste. L’occasion de découvrir le passé de la ville de Namur et de sa Citadelle, ses transformations à travers les siècles, de la grande histoire à la petite anecdote. Des tableaux de l’artiste qu’il sera possible de contempler sont par ailleurs exposé dans une salle de l’ancienne caserne de Terra-Nova. « Issu d’une famille aisée d’origine germanique, il passa son existence à accumuler des documents, gravures, textes anciens afin de montrer Namur au « Temps Passé. Les balades guidées théâtralisées organisées par le CAC sont des créations inédites alliant mise en scène et Histoire. D’autres balades du même type seront organisées à d’autres moments de l’année, autour de différentes thématiques", indique le comité animation de la Citadelle.

Réservation : 081 24 73 70

Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans.

CST non obligatoire