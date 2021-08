En 2020, suite aux conclusions de l’étude VIGANO (2019), la commune de Sambreville s’est lancée dans la réalisation d’un document de Perspective de Développement urbain (PDU). Dans ce cadre, un projet de ville a été implémenté pour le développement du centre de Tamines. Le Projet de Ville analyse les forces et faiblesses du centre et prévoit une stratégie et des actions concrètes pour sa redynamisation. Le travail mené jusque-là a fait ressortir des opportunités touchant aux thématiques commerciales, de logement, d’espace public, d’espaces naturels ou encore de mobilité. La Commune de Sambreville souhaite, dans la suite de sa démarche, échanger avec les citoyens sur les potentialités du centre-ville.

Cette balade, d’environ 4 kilomètres, qui aura lieu le 18 septembre prochain dès 10h et qui partira de la Place Saint Martin en face de l’église à Tamines, permettra à deux groupes d’habitants (places par groupe limitées à 20 personnes) d’aborder les différents thèmes de développement envisagés et de se rendre compte sur le terrain des opportunités de développement qu’offre le centre urbain taminois. En outre, être « sur place » permettra aux citoyens de mieux se représenter les aménagements possibles et de mieux percevoir les projets. Le bureau d’études en charge du Projet de Ville commentera le parcours qui passera par les principaux sites devant participer à la stratégie de redynamisation. Parmi ceux-ci, le bâtiment de Samera, la rue de la Station, une friche industrielle à la rue Victor Lagneau, Sambr’habitat, …

La balade est strictement réservée aux citoyens taminois. Elle est bien entendu totalement gratuite mais le nombre de participants est limité. Afin que l’événement se déroule dans les meilleures conditions et de garantir une organisation optimale, nous demandons aux citoyens intéressés de bien vouloir s’inscrire. Soit par mail : communication@commune.sambreville.be. Soit par téléphone : 071/260.211-212. Soit via le formulaire à remplir sur notre site Internet www.sambreville.be (article en page d’accueil)