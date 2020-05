Elle utilisait la technique du « rétroviseur » pour arnaquer les plus fragiles.

Le parquet de Namur et la Police Judiciaire Fédérale de Namur ont annoncé ce jeudi le démantèlement d'une bande française, spécialisée dans l'arnaque de personne âgées. Leur technique était élaborée. Ils repéraient une personne âgée sur un parking ou la voie publique et attendaient que celle-ci rentre dans son véhicule. Une fois à l'intérieur, ils s'en approchaient avec le leur et simulaient un accrochage et imputaient la responsabilité à leur victime. « Ils portaient un coup dans la carrosserie du véhicule adverse et y traçaient des marques de couleur. Ils proposaient alors un arrangement à l’amiable qui, selon eux, est préférable à une procédure avec constat qui risquerait d’entraîner la majoration de la prime d’assurances, voire le retrait du permis de conduire avec obligation de se soumettre à des tests d’aptitude, médicaux et autres, pour le récupérer. Les auteurs n’hésitent pas à contacter un complice par téléphone, supposé être courtier en assurances, pour donner plus de crédit à leur scénario », expliques les autorités.

La victime, fragilisée et souvent en proie à une certaine panique, se voyait alors réclamer un paiement immédiat en cash s’élevant à plusieurs centaines d’euros. Si le préjudicié ne disposait pas d’argent liquide, les malfrats lui proposaient de l’accompagner chez lui ou à un distributeur de billets, et en profitaient pour lui soutirer encore plus d’argent. « Des variantes ont été mises en évidence, comme la fraude à la carte bancaire ou des repérages en vue d’un cambriolage ultérieur. A plusieurs reprises, les auteurs se sont à nouveau présentés chez la victime quelques jours plus tard en prétextant un devis de réparation plus élevé que prévu et en réclamant plusieurs centaines d’euros supplémentaires. »

L’enquête, qui a duré de nombreux mois, a permis d’identifier 60 victimes un peu partout en Wallonie. Le préjudice total s’élève à plus de 150.000 €. L’enquête de la Police Judiciaire Fédérale de Namur a permis d’identifier plusieurs auteurs de nationalité française. Sept suspects ont été identifiés, tous récidivistes pour ce type de faits. Fin janvier, une équipe d’enquêteurs de la PJF de Namur s’est rendue à Toulouse pour procéder à des perquisitions et à l’interpellation des suspects en compagnie des collègues français. Du matériel informatique et de l’argent ont été saisis.

En date du 17 février dernier, quatre auteurs ont été extradés vers la Belgique tandis qu'un autre suspect a été arrêté le 18 février par la PJF de Namur. « Ils ont été entendus par les enquêteurs et nient leur participation aux faits. Ils ont été présentés devant le juge d’instruction qui a décerné un mandat d’arrêt pour quatre d’entre eux. Ces derniers ont été incarcérés à Namur, Dinant, Jamioulx et Marche-en-Famenne. Un des suspects a été inculpé mais n’a pas été placé en détention préventive. Il fait l’objet de conditions à sa libération. Deux suspects restent encore à identifier. »