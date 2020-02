Deux Namurois lancent Namur aux trésors, un nouveau concept pour découvrir des endroits insolites grâce à des énigmes et des photos.

Faire découvrir Namur au travers d’une formule dynamique et originale, c'est le défi que s'est lancé un duo de Namurois qui promet de vous emmener dans des endroits insolites à partir d’énigmes et photos lors de cette chasse aux trésors. Eux, c'est Maxime Vandeputte et Florent De Leeuw. Leur événement se déroule le samedi 7 mars (avant déclinaison à la carte) et les préventes à tarif réduit (earlybirds) se clôture ce vendredi à minuit.

La première édition de Namur aux Trésors fera appel à des équipes de 4 personnes et se déroulera dans la corbeille de Namur. Ils devront découvrir un endroit en s’aidant d’images et de textes ou en résolvant des énigmes à l'aide d'une tablette géolocalisée. Un concept clairement inspiré de feu l'émission d'aventures La Carte aux Trésors sur France 3, sans l'hélicoptère. Logiquement, l'Arsenal - restaurant universitaire de l'université, sera de la partie puisqu'il a sa petite histoire et que les deux organisateurs travaillent à l'UNamur.

© Namur aux trésors



Si la page Facebook de l'événement est créée depuis la rentrée académique, l'idée a germé au printemps dernier. Elle pourrait être déclinée pour différentes occasions et surtout à destination des entreprises comme activité de teambuilding à travers la société d'événements Pandastic qui propose déjà une série de services pour les entreprises.

Premier partenaire annoncé pour la chasse aux trésors du 7 mars: le Barnabeer. "Si vous ajoutez l'option Barnabeer, vous dégusterez 3 galopins de bières locales avec une petite explication autour de chacune. Et ils vous offriront une planche du Chevalier afin de compléter la dégustation", annoncent les organisateurs qui clôturent les inscriptions à tarif réduit (4 places à 60€ au lieu de 80€) ce vendredi soir: info@namurauxtresors.be