Namur: une collection de prêt-à-porter 100 % citoyenne Namur Grégory Piérard © TAMARA LOUIS

Les créatrices namuroises, Lucie Poumay et Tamara Louis invitent les citoyens à construire une collection de prêt-à-porter. C’est une démarche au cœur du métier de designer : intégrer l’usager dans le processus créatif. C’est dans cet esprit qu’elles ont décidé de s’associer autour d’un projet unique, écologique, participatif et 100 % namurois. "Lucie a ouvert Wabi Sabi, 33 rue des Croisiers, à Namur il y a tout juste deux ans", explique Tamara. "La boutique accueille un atelier de stylisme durable et vous propose des confections sur-mesure et des commandes personnalisées afin de redonner une seconde vie aux vêtements et autres textiles."