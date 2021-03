Cette année, l’ASBL Elle-émoi et Soft Love comptent bien organiser la 10e édition de La Chasse aux Sextoys. Ils se sont donc adaptés et ont redoublé d’efforts pour fêter, comme il se doit, la 10e édition de cet événement totalement fou. C’est pourquoi cette année, place à une nouvelle formule : Adopte un canard

Les organisateurs annoncent : "Le 2 mai, se déroulera une immense course aux canards. Car, même en ces temps difficiles, il est important de continuer à se mobiliser et à soutenir les associations. Ce sera l'occasion parfaite pour profiter d'un moment unique, dynamique et joyeux, tout en respectant les règles liées au Covid-19. Il s’agit d’une véritable course de canards numérotés avec, à la clé, une multitude de lots à gagner ! Le principe est simple, à partir du 01 mars et jusqu’au départ de la course prévu le dimanche 2 mai à 14h, les participants adoptent virtuellement un ou plusieurs canard(s) qui seront chacun munis d’un numéro. Plus il y aura de participants, plus les cadeaux à gagner seront importants ! Il y en aura plus de 1000 à décrocher d’une valeur totale pouvant atteindre plus de 60.000€ si les 60.000 participations sont atteintes : 1000 produits by SoftLove, 2 bons pour un an de sextoys, 2 voitures Renault Twingo avec le logo Soft Love, un voyage d’une semaine pour 2 personnes à l’Île Maurice !"

L’événement sera filmé dans un lieu tenu secret, afin d’éviter tout attroupement et respecter les règles sanitaires en vigueur, et sera diffusé le 2 mai 2021 à 14h sur Facebook.

"Les bénéfices de cet événement exclusif soutiendront quatre associations qui nous tiennent particulièrement à cœur : Relais pour la vie, qui lutte contre le cancer du sein, Endométriose Belgique, qui soutient les femmes atteintes de cette maladie difficile et O’YES, qui informe et lutte contre le SIDA. Sans oublier Elle-émoi, une association qui prône l’égalité pour tous et se bat pour briser les tabous qui entourent la sexualité."