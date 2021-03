Les zones de police de Namur, Jemeppe-sur-Sambre et Samsom ont été mobilisées, ce jeudi en fin de soirée, dans le cadre d'une course-poursuite. Un policier qui rentrait de son boulot a tenté d'intercepter un véhicule qui roulait à une vitesse élevée sur la E411en direction du Luxembourg. « Il estime la vitesse à 200km/h », a indiqué le parquet de Namur.

N'y parvenant pas, le policier a demandé des renforts. Le conducteur du véhicule en fuite a finalement quitté l'autoroute pour traverser le centre-ville de Namur à 120km/h, pour ensuite emprunter la N90. Il a finalement intercepté à Sambreville grâce à l’usage d’une herse. Le véhicule, immatriculé avec des plaques françaises, était signalé volé. Trois personnes en séjour illégal se trouvaient à bord. Elles détenaient une bombe au poivre et du cannabis. En plus des procès-verbaux pour ces infractions en matières d'arme et de stupéfiant, un troisième P.V a été dressé pour entrave méchante à la circulation. Ils ont été privés de liberté et doivent être entendus.