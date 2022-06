Il n’y avait plus rien à faire à l’arrivée des secours le long de la Rue du Capitaine aviateur Jacquet entre Suarlée et Temploux. La cycliste,Sarah Balthazart, 41 ans, originaire de Dinant et habitant Flawinne, est décédée sur le coup de l’impact aux alentours de 20h30 ce mardi. Au volant de la voiture, une jeune conductrice de 18 ans.

Sarah Balthazart, maman de trois enfants, était directrice de l’école fondamentale Sainte-Marie de Suarlée et Flawinne. Celle-ci est fermée exceptionnellement ce mercredi, pour des raisons évidentes.

Les circonstances exactes de l’accident sont encore floues. Le vélo a été emporté sur plusieurs dizaines de mètres par la voiture, la violence du choc ne laissant aucune chance à la victime.

Les pompiers de la Zone Nage se sont chargés du balisage et de l’ambulance.

C’est une nuit dramatique en région namuroise. Plus tard dans la nuit, un jeune conducteur a également perdu la vie à Leuze suite à une collision entre un scooter et une voiture