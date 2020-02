Les dégâts sont bien moins importants que la semaine dernière avec la tempête Ciara.

Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus à une dizaine de reprises ce dimanche depuis que la "tempête" Dennis touche la Belgique. Les dégâts sont cependant bien moins importants que la semaine dernière avec la tempête Ciara. Les interventions concernent principalement des branches d'arbres. « On ne parle même pas d'arbres qui menacent de tomber. C'est très calme. On a eu deux interventions sur Beauraing, dont une pour des câbles mais qui dataient en fait de la tempête Ciara et quelques autres sur Rochefort, Dinant et Philippeville. Pour la tempête Ciara, on avait prévu des hommes supplémentaires dans un peu toutes les casernes. Ce n'est pas le cas ici », précise Marc Léonard, directeur opérationnel de la zone Dinaphi.