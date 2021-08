La crise sanitaire Covid19 a renforcé l’e-commerce en Belgique et il est désormais essentiel pour tout commerçant de se positionner en ligne et sur le web. A Andenne, les commerçants se sont déjà engagés dans cette numérisation depuis quelques années. La Ville d’Andenne et Shop in Andenne entendent donner un coup d’accélérateur pour soutenir cette démarche et lancent un appel à projet avec à la clé une aide qui pourra atteindre 750 euros par commerce et une enveloppe globale en 2021 de 30.000 euros.

Caroline Finfe, chargée du développement commercial pour promAndenne, indique : "Cet appel à projet, inédit à Andenne, s’adresse à tout commerçant dont le siège social est situé sur le territoire de la Ville d’Andenne. Le dossier présenté devra viser la promotion commerciale de sa boutique avec des projets tels que le développement d’un site internet et/ou sa promotion sur des supports digitaux, le développement d’un site de e-commerce et/ou sa promotion sur des supports digitaux, le développement d’une page ou d’un compte sur les réseaux sociaux et/ou sa promotion sur des supports digitaux, la réalisation d’une campagne de emailing, l’affiliation à un système de vente en ligne et/ou sa promotion sur des supports digitaux, l’affiliation à un système de fidélité digital et/ou sa promotion sur des supports digitaux, la réalisation d’un outil de promotion destiné à promouvoir le commerce sur des supports digitaux comme un film ou spot publicitaires, des photos professionnelles, supports graphiques, ..."

La qualité du projet et son caractère professionnel seront pris en compte par un jury local composé de représentants des services communaux et de Shop in Andenne. Chaque candidat qui répondra aux différents critères pourra bénéficier d’un soutien financier d’un seuil maximum de 750 euros. Le budget global dégagé par la Ville d’Andenne pour l’édition 2021 s’élève à 30.000 €.

La procédure se déroulera en 3 phases : introduction du dossier de candidature pour le 27 septembre 2021, ensuite analyse et admission ou rejet du dossier de candidature par un comité d’avis pluridisciplinaire et enfin, délibération du Jury selon la qualité des projets acceptés. Une fois l'enveloppe budgétaire épuisée, aucune candidature ne sera acceptée. Le projet numérique devra impérativement être réalisé par le commerçant au plus tard pour le 30 juin 2022.

Les documents pour la présentation de cette candidature se trouve sur le site : http://www.shopinandenne.be/soutien-num%C3%A9rique