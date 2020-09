Une escroquerie de grande ampleur via une société de construction namuroise Namur S.M © D.R.

D’importantes sommes d’argent ont été détournées, en 2010 et 2011, de la société de construction Belgica Construct dont le siège social est situé à Namur. Au total, on parle d’une somme avoisine 1.600.000€. L’ancien gérant de cette société est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Namur. L’Auditorat du travail demande, en plus d’une peine de travail, la confiscation de cette somme d’argent.