Ce samedi soir, un incendie s'est déclaré dans une ferme du côté de Dinant. Une étable et des ballots de paille ont été la proie du feu.

Selon les informations recueillies par le Parquet, cet incendie n'est pas accidentel. En effet, trois enfants ont été vus occupés à faire du feu non loin de là et des braises se seraient envolées, provoquant l'incendie de l'étable. Grâce à des témoins, ces enfants ont très vite été identifiés et leurs parents ont été contactés.