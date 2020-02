Le détenu fait opposition à une peine de 8 ans de prison

Ismaël B, qui fait opposition, avait tenté de s’échapper de la prison d’Andenne avec 3 autres co-détenus le 9 octobre 2011. Les 4 hommes voulaient réaliser un coup d’éclat, une évasion "à la barbare".

Après avoir pris 2 gardiennes en otage, ils s’étaient fait ouvrir les portes de la prison avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule volé. Une course-poursuite avec la police a ensuite eu lieu, avant que les fuyards changent de véhicule et finissent leur course contre un mur dans la région de Philippeville, après avoir forcé des barrages de police et enté de percuter d’autres véhicules en volant provoquer un accident. Ismaël B est prévenu de prise d’otage, de vol avec violence et menaces d’un téléphone et d’un véhicule, d’entrave méchante à la circulation, de recel de véhicule volé, de détention d’arme prohibée et d’association de malfaiteurs. C’est notamment lui qui a maintenu la gardienne par la gorge dans le véhicule en fuite. Il avait été condamné en 2007 à une peine de 6 ans de prison pour tentative d’assassinat et des vols avec violence. Il entrait donc dans les derniers mois de détention lors de la tentative d’évasion.

L’avocat du prévenu évoque le dépassement du délai raisonnable mais aussi une violation des droits de la défense, son client n’ayant pas pu être convoqué devant le tribunal valablement. Le prévenu conteste être l’auteur du vol de talkie-walkie. Pour Me Maudoux, "Il ne peut être tenu pour responsable de la prévention d’entrave méchante à la circulation, vu qu’il n’était que passager du véhicule." Étant donné que son client sortait d’un mois d’isolement au sein de la prison le jour des faits, l’avocat estime également que la prévention de participation à une association de malfaiteurs ne peut lui être imputée. Me Maudoux plaide le dépassement du délai raisonnable et demande que la peine prononcée ne dépasse pas les 3 ans de réclusion.

Le parquet, estimant les préventions établies, demande la confirmation de la peine de 8 ans de prison. "Quant au dépassement du délai raisonnable, il est à imputer au prévenu lui-même, vu qu’il n’était plus sur le territoire belge", estime le substitut Gaublomme. Jugement le 26 mars