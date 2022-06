Le jeudi 14 juillet prochain, l’asbl KIKK qui promeut les cultures numériques et créatives organise, en collaboration avec l’UNamur, l’événement Ecoutes à quai, une écoute collective de podcats dans le noir au Quai 22, rue du Séminaire à Namur. "Écoutes à quai, c’est du cinéma pour les oreilles", indique-t-on chez Kikk.

Trois épisodes seront proposés sous le thème de "l’exploration immobile de la ville". Trois podcasts de format court seront à découvrir. D’abord, "La balade des oreilles", écrit et réalisé par Marie Mandy. Une visite de Bruxelles guidée par une jeune femme aveugle qui, aux détours des rues de son quartier, explique sa ville et ses subtilités. Ensuite, "Par-dessus les toits", écrit et réalisé par Sophie Buyse. Elle s’est rendue dans une institution spécialisée et y a récolté les récits de personnes internées qui lui partagent leurs impressions sur Bruxelles.

Le troisième podcast fera rentrer les auditeurs "Chez Roland", un café typiquement bruxellois. "Entre discussions de comptoir et tranches de rigolade, les habitués nous racontent les Marolles et la franche camaraderie émanant de ce petit troquet".

Entrée gratuite mais inscription obligatoire via : https://www.eventbrite.be/e/billets-ecoutes-aquai-exploration-immobile-dans-la-ville-338792737197