Depuis six mois, une mère et ses quatre enfants vivent dans un grenier de 10 m2 dans une habitation de la province de Namur. Le ménage s’est réfugié chez la grand-mère pour fuir d’urgence le mari décrit comme quelqu’un de violent et d’agressif. Il fait l’objet d’une plainte pour violence conjugale mais malgré des appels à l’aide répétés auprès des organismes de logements sociaux, la petite famille se sent délaissée.

"Ma maman vivait chez mon ex-beau-père depuis 14 ans. Il y a deux ans, elle a demandé le divorce suite à des faits de violence. Après la séparation, nous avons demandé au CPAS de Namur à être relogé en urgence, nous n’avions nulle part où aller. On nous a assuré qu’on serait prioritaires pour un logement social dès qu'on aura quitté le domicile de mon ancien beau-père, explique le fils de 19 ans.

(...)