Les 4 prévenus, un couple et ses deux enfants, sont arrivés de Roumanie en 2014. Avec, dans leurs bagages, des casiers judiciaires déjà bien chargés : organisation criminelle, traite et trafic d’êtres humains, infractions à la loi sur les stupéfiants,…

Une fois installés dans la capitale wallonne, leur principal objectif était d’attirer de la main d’oeuvre roumaine, en faisant miroiter aux candidats un salaire de 1500 euros. A leur arrivée, ils leur annonçaient que leur rétribution ne serait que de 800 euros. Les travailleurs, non-déclarés et employés pour la distribution de publicités, dans des vergers ou dans le secteur du bâtiment, étaient logés sur des matelas au sol dans des caves, prestaient des horaires élargis… Et étaient frappés ou poursuivis jusqu’en Roumanie si ils se plaignaient ou voulaient claquer la porte. C’est suite aux plaintes de 5 travailleurs que les prévenus ont quitté la Belgique, en 2016.

L’auditeur du travail, Jérome Deumer, expliquait lors de l'audience de la mi-octobre : "Le premier à avoir porté plainte a travaillé pendant 14 jours de 7h30 à 20h avant de prendre la fuite et de rapporter les faits à la police. Quand il se plaignait, on le menaçait de s’en prendre à sa famille restée en Roumanie. Une fois rentré au pays, il a été molesté et on lui a réclamé 1000 euros pour le travail qui n’avait pas été fait. Une autre victime rapporte que les prévenus lui avaient confisqué sa carte d’identité et sa carte de banque pour ne pas qu’il prenne la fuite. Il distribuait des publicités pour 300 euros par mois. Sa compagne a voulu prendre la fuite, on les a obligés à revenir et on lui a demandé de se prostituer. Un autre a réussi à s’enfuir, il est parti à pied, sans ses papiers. Il était informaticien et avait confectionné pour la famille des faux documents depuis un an, notamment un faux diplôme d’ingénieur en construction pour un des fils mais aussi des cartes vertes,…" Au total, 23 personnes auraient été employées, sans être déclarées, pour cette organisation criminelle.

Le jugement est intervenu ce mercredi. Le père de famille, considéré comme le dirigeant de l’association de malfaiteurs, écope de 6 ans de prison ferme, de 750 000 € d'amende et d’une interdiction professionnelle d’exercer de 10 ans. Le Parquet a obtenu son arrestation immédiate. Sa femme est condamnée à 2 ans de prison, à 150 000 € d’amende et à une interdiction professionnelle de 5 ans. Les enfants du couple sont respectivement condamnés à 4 et 2 ans de prison, à 150 000 € d'amende et à une interdiction professionnelle de 5 ans d'interdiction.