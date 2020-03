Province de Namur Même quand il se déroule en extérieur, le folklore est reporté en raison du coronavirus.

La liste n’est pas exhaustive, chaque commune analysant son territoire.

À Namur sont interdits tous les salons de NamurExpo (dont Bois et Habitat, le Salon des vêtements outlet et le Salon du chat) ; le marathon artistique (21 mars au Conservatoire) ; le Tour du monde en chanson (18 mars au Delta) ; le vernissage de "Chambre avec vues" aux Bateliers (ce vendredi, mais l’événement lui-même est bien maintenu les deux week-ends à venir) ; les finales de Coupe de l’AWBB (20, 21 et 22 mars au hall sportif de Beez) ; le road-show de la ligue Braille (le 26 mars Place d’Armes). Le Bourgmestre suspend les réunions de travail du Conseil consultatif communal des aînés, le Ciné seniors (26 mars) et l’activité Diversité (16, 23 et 30 mars).

À Sambreville, le collège communal reporte l’organisation du Carnaval de Tamines, prévu ce week-end des 13 et 14 mars, à une date qui se situera en dehors de l’épidémie actuelle.

À Fosses-la-Ville, le Laetare n’aura pas lieu le dimanche 22 mars, tout comme la réception de la Ville et des Chinels. L’événement est reporté en mai ou juin.

À Andenne, le collège communal n’a pas attendu la réunion qui s’est tenue avec tous les bourgmestres de la province et le gouverneur au palais provincial pour annuler le carnaval des Ours qui devait se dérouler dans 10 jours, le 22 mars. Il sera reporté à une date qui se situera en dehors de l’épidémie actuelle.

M.V.