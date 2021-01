Fernelmont: une formation pour apaiser les tensions au travail Namur Grégory Piérard © C.L.

Comment exprimer ses propres limites en tant que collaborateur ? Comment écouter son équipe et communiquer sans mécompréhension à l’heure du télétravail ou du retour au bureau ? Comment gérer les malentendus, les interactions agressives et la manipulation ? Ces questions, entre autres, seront abordées dans le programme du Certificat de Gestion des Tensions au Travail, développé par Christelle Lacour, psychologue et formatrice en gestion de conflits depuis plus de 15 ans, à Andenne.