Jeune entrepreneur installé à Gesves, Maxime Goffinet vient de lancer une marque belge de vêtements de golf. Il indique : "Il s’agit d’un domaine où les initiatives locales sont très rares tant il est dominé par les grandes marques internationales. Notre belle province comptant plusieurs golfs magnifiques comme Rougemont, Falnuée, le Château d’Ardenne, il sera désormais possible d’y arpenter les parcours tout en portant une marque locale."

La première collection Supai est composée de 3 polos pour homme et 3 polos pour femme, un pull pour homme et un pull pour femme, un bonnet et une serviette de golf.

Maxime Goffinet, namurois trentenaire passionné de golf, évoque ce projet : "Cela fait seulement 2 grosses années que je joue au golf et, très vite, c’est devenu une véritable passion. J’ai alors découvert les vêtements et les accessoires liés à ce sport et, rapidement, j’ai trouvé que les boutiques en ligne en français, rassurantes pour le consommateur et qui proposent des articles qualitatifs, n’étaient pas légion. D’autre part, je suis vite arrivé à un constat : l’offre en textiles entrée de gamme est décevante et peu qualitative alors que les grandes marques offrent des produits de meilleure facture mais à des prix élevés."

Le jeune homme revient sur l’origine de sa passion et sur le nom de sa marque. "Fort d’une formation de juriste, j’ai travaillé pratiquement 5 années dans le monde judiciaire avant de rejoindre l’univers politique. A côté de mon activité principale, j’ai toujours eu la volonté de lancer un "sideproject" lorsque j’en aurais l’occasion. Supai est le nom d’un petit village situé en bas du Grand Canyon, dans le nord de l’état d’Arizona, aux États-Unis. Il se trouve au milieu de la réserve indienne des Havasupai et est un des villages américains les plus isolés puisqu’inaccessible en voiture. L’Arizona est un lieu qui me tient particulièrement à cœur puisque j’y ai effectué un échange linguistique avant d’entamer mes études universitaires. Terre de golf par excellence, Scottsdale est la ville où j’ai vécu durant une année complète, auprès de familles d’accueil que je considère comme des membres de ma famille à part entière." Infos sur le site www.supaigolf.be.

JVE