En mai 2016, Olivier et deux de ses amis ont passé leur soirée à consommer des stupéfiants. Du cannabis, mais aussi de la cocaïne et de la méthadone. Une gélule particulièrement dosée a été partagée en deux et donnée à un des participants à cette soirée. Que l’on a retrouvé décédé au petit matin.

Olivier explique : "Nous étions trois, mais ce n’est pas moi qui ai séparé la gélule et lui ai donné. J’étais présent, c’est vrai, mais je suis allé coucher tôt, vers 23h. Les deux autres ont continué à consommer jusqu’à la fin de la nuit, je ne sais pas quoi, et on l’a retrouvé mort." Olivier est accusé d’avoir cédé la substance qui a causé la mort de son ami.

Le conseil du prévenu plaide l’acquittement, rappelant que son client n’est pas celui qui a donné la gélule à la personne qui est décédée et que celle-ci ne lui appartenait pas.

Il n’a rien fait pour l’en empêcher

Le substitut De Scheemaekere demande la confirmation de la peine de 6 mois de prison prononcée par défaut. "Le prévenu, qui est par ailleurs détenu aujourd’hui pour une autre cause, s’est contredit dans ses déclarations à plusieurs reprises, il déclarait à l’époque s’être servi puis avoir tendu la gélule à un autre participant à cette soirée. Même s’il ne la lui avait pas tendue, il serait coupable, car il savait que la drogue était fortement dosée et n’a rien fait pour empêcher son ami de la consommer."

Jugement le 21 avril

JVE