Une livraison de matériel ne passera pas inaperçue ce mardi à Erpent: elle va dérouler à l'aide d'une grue entre 9h et 15h30, soit juste après l'heure de pointe du matin et avant l'heure de pointe de l'après-midi, histoire de gêner la circulation le moins possible. L'opération se déroulera sur la chaussée de Marche (N4) à hauteur des pianos Sibret.