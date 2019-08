Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été agressée par un jeune homme la nuit de vendredi à samedi vers 03h00, alors qu'elle rentrait chez elle, dans le centre de Namur, indique dimanche le parquet namurois.

L'individu est suspecté de tentative de viol, d'attentat à la pudeur et de vol avec violence. Le jeune homme était "très fort alcoolisé", selon le parquet. Il aurait essayé d'abuser de la victime et de lui voler son GSM, mais elle a réussi à s'enfuir et s'est réfugiée chez des maraîchers qui s'installaient.

Le suspect a été interpellé dans la foulée par la police, alertée par les maraîchers. Il a été présenté au juge d'instruction samedi. La décision du juge n'a pas encore communiquée au parquet.