Sordide affaire traitée par le tribunal correctionnel de Dinant, ce mercredi matin. Un jeune homme de 27 ans est poursuivi pour le viol de sa belle-fille, âgée de huit ans au moment des faits, entre janvier et mars 2021 à Doische. Des faits comme celui-là, le tribunal en connaît malheureusement trop souvent. Mais dans ce dossier, les suites sont encore plus horribles. La jeune fille de huit ans est tombée enceinte. "Nous avons été avisés de cette grossesse", précise le parquet de Namur. "Des examens médicaux plus poussés ont permis de dater la grossesse à huit semaines. Il a été décidé de procéder à une interruption volontaire de grossesse thérapeutique car vu son âge, elle n’aurait pas pu la mener à son terme sans mettre sa propre vie en péril."

Durant l’enquête, la jeune fille n’a jamais voulu communiquer l’identité du père. "Elle a d’abord dit que c’était un ami de 16 ans. Mais les seules personnes de cet âge qu’elle fréquente, c’est dans le bus scolaire", ajoute le ministère public. Le beau-père était dans le collimateur des enquêteurs. Il faisait partie des rares personnes de l’entourage de la jeune fille qui aurait pu commettre les faits. "On a procédé à des analyses ADN des embryons. Elles correspondaient à l’ADN du beau-père."

L’homme a été placé sous mandat d’arrêt en septembre 2021. Ce mercredi matin, devant le tribunal correctionnel de Dinant, il a reconnu la relation sexuelle qu’il a eue avec sa belle-fille, qu’il justifie par le comportement de cette dernière et une consommation d’alcool "C’est la première fois que je buvais, je n’ai pas su me contrôler", précise l’intéressé d’origine syrienne. Face au président qui l’interroge sur ce qu’il a poussé à passer à l’acte, le prévenu explique que sa belle-fille était demandeuse d’une relation sexuelle. "Elle a huit ans mais elle est plus âgée que cela dans sa tête. Elle est venue sur mes genoux et m’a fait des bisous puis m’a demandé cette relation."

Le parquet a requis dix ans ferme. La défense a plaidé un sursis simple le plus large possible et mis en avant le parcours de vie de son client, arrivé en Belgique en 2019. "Dans son pays, les jeunes filles peuvent se marier à 13 ans. À la suite des faits commis, il y a eu une prise de conscience. Il souhaite s’adapter à nos lois et vivre à la belge." Jugement le 13 juillet.