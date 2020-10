Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, rendez-vous est fixé le samedi 10 octobre de 10 à 18h sur le site de Sainte-Elisabeth pour une grande journée spéciale, dédiée à l’accompagnement des parents, dans la voie de l’allaitement, maternel ou non, et en matière de nutrition pendant la grossesse et les premiers mois de vie des tout-petits. Au programme : ateliers didactiques, stands d'information autour de la naissance, petite restauration, grimages, concours.

Cette grande journée se veut une manière originale et didactique d’accompagner les (futurs) parents dans cette aventure qu’est l’arrivée d’un enfant. L’évènement vise à encadrer les (futures) mamans dans la voie de l’allaitement par l’intermédiaire de conseils, de techniques, d’échanges… mais pas que ! L’initiative se veut également à destination des mamans qui ne peuvent/souhaitent pas donner le sein. De nombreux ateliers et stands d’information sont consacrés au confort de bébé et au renforcement du lien parents/enfant.

 10h30 - 12h30 - 14h30 : Massage bébé

 11h30 - 13h30 - 15h30 : Yoga

 11h - 13h - 15h : Atelier Liniment

 11h - 12h30 : Conférence "L'alimentation des 1.000 premiers jours"

 10h - 18h : Atelier Papote

 10h - 18h : La maternité de demain

 10h - 18h : Atelier grimage

 10h - 18h : Ateliers de portage

 10h - 18h : Séances photo

 10h - 18h : Stands de nos partenaires

 17h : Verre de l’amitié en présence de l’équipe (pédiatre, gynécologue, sages-femmes en chef et une partie de l’équipe des sages-femmes ainsi que des consultantes en lactation).