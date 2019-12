Tous les deux ont dû être réanimés et ont été dirigés vers des hôpitaux de la région après avoir été sortis de l'eau grâce aux différents secours. "La maman habite sur l'Avenue, à 200m à vol d'oiseau des lieux. L'enfant a pu être sauvé par des riverains qui ont entendu des cris, tandis que la maman a pu être sortie de l'eau par les pompiers", a indiqué le bourgmestre d'Andenne Claude Eerdekens. "Quand nous sommes arrivés, la maman était en surface. Un ambulancier s'était à moitié immergé pour la soutenir en attendant les plongeurs et le reste de l'équipe", a indiqué le commandant de la zone NAGE Pierre Bocca.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances des faits. "Il semblerait que ce soit un accident mais les circonstances exactes ne sont pas encore connues. L'enfant est-il d'abord tombé seul ? Sont-ils tombés en même temps ? Une enquête est en cours. L'enfant, de presque trois ans, n'a pas su parler sur place. La maman, en état d'hypothermie et sur qui un massage cardiaque a dû être réalisé, non plus. Ils ont été emmenés vers un hôpital de Liège et au CHR de Namur", a poursuivi Claude Eerdekens.

Ce lundi matin, leur état était toujours jugé inquiétant, leur pronostic vital serait engagé, selon le parquet de Namur.