Evangeline Khaili, originaire de Lille et Laura Scarpa, belge originaire de la province de Namur, sont toutes les deux passionnées par l'alimentation, un style de vie sain et la positivité, des centres d'intérêt qui les ont poussées à mettre sur pied la healthy mini box, proposée en ligne depuis 3 semaines

Elles expliquent : " Cette box mensuelle contient 7 produits 100% Bio, naturels et éco-responsables à 14,99€ seulement (produits alimentaires, hygiène et beauté et accessoires). Nous avons opté pour les petits formats dans le but de faire découvrir aux gens des nouveaux produits et ingrédients sans qu’ils ne doivent dépenser une fortune et ensuite gaspiller dans le cas où il ne l’aimerait pas. Avec notre Healthy Mini Box nous voulons partager un style de vie et de consommation éthique qui respecte le corps, l’esprit, l’environnement et la planète. Grâce au concept de petit format, nous voulons que cette box soit accessible à un grand public et que chaque mois soit une nouvelle découverte et un plaisir qui s'offrent à vous."

Les deux associées poursuivent : "La Healthy Mini Box contient des produits alimentaires biologiques pour tous les goûts, sucrés comme salés. De plus, vous y découvrirez une série d'ingrédients possible à tester en cuisinant simplement ou en s'inspirant des recettes gratuites que vous retrouverez chaque mois sur notre page web.Nous incluons également chaque mois un produit hygiène et beauté composé d'ingrédients naturels ainsi qu'un accessoire ecoresponsable. Nos produits sont sélectionnés de manière éthique avec le plus grand soin pour qu'ils soient utiles dans la vie de tous les jours. Notre mission consiste à proposer des produits pour prendre soin de son corps et de son esprit tout en respectant la planète.Chaque contenant de la box est composé d’éléments 100% recyclables tout comme son contenu. Nous utilisons uniquement des emballages recyclés ou biodégradables."

Infos : https://healthyminibox.com/fr/