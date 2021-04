© DR

La brasserie indique : "

Pour marquer son soutien au secteur de l’Horeca, terriblement impacté par cette très longue période de fermeture, la Brasserie du Clocher offre une caisse de 24 bouteilles de PHIlomène florale aux 250 premiers établissements Horeca qui s’inscrivent via facebook. "Pourquoi ? Parce qu’il est temps que la vie reprenne, et qu’elle est plus belle quand on se serre les coudes. Pour y croire ensemble, relancer au mieux l’activité, retrouver le chemin des bars et des restaurants."