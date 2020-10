La Solidarithèque est une épicerie solidaire dont l’objectif est de soutenir les étudiants du supérieur confrontés à des difficultés financières. Elle est créée et gérée par les services sociaux de l’ UNamur, de la HEAJet de la HEPN en partenariat avec l’Association pour la Solidarité Étudiante en Belgique ).Pour 4 €, l’étudiant peut venir acheter un des cent paniers alimentaires composés de produits variés. Les produits alimentaires mis à disposition sont récoltés et livrés par l’ASEB. Ils proviennent d’invendus de magasins, de banques alimentaires, du Fond européen d’aide aux démunis, d’achats groupés, etc. Ils varieront donc d’une semaine à l’autre, mais l’objectif reste néanmoins de fournir la base alimentaire nécessaire à une personne, pour la durée d’une semaine. En fonction des arrivages, l’étudiant aura le choix parmi les différentes catégories d’aliments : féculents, conserves, fruits et légumes frais, charcuterie, fromage, produits laitiers, etc. afin de composer son panier.La solidarithèque sera ouverte chaque mercredi de 16h30 à 18h30, dans le strict respect des mesures de précautions sanitaires en vigueur. Elle se situe rue de l’Arsenal n°7 à quelques pas du restaurant universitaire.Infos : www.facebook.com/solidaritheque