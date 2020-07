Ce Bruxellois, arrivé à Wasseiges dans les années 1860, fut l’un des premiers à se lancer dans l’exploitation de la betterave sucrière avec plusieurs hommes d’affaires de la région. Il développa deux sucreries (Boneffe et Ambresin) et exploita des centaines d’hectares de terres, permettant à des dizaines d’ouvriers des villages alentours d’y travailler.

Pour acheminer les matières premières plus rapidement, il fit construire une ligne de chemin de fer de près de 10 km en un an à peine ! Le petit train Zaman était né. Seule condition d’exploitation de cette ligne : devoir transporter des gens, en plus des betteraves …

Une révolution pour les six villages concernés par cette ligne, qui voient leur quotidien changer radicalement ! Plus de 40.000 tickets se vendent dès la deuxième année, des voyageurs de Bruxelles et de l’étranger font le déplacement pour découvrir ce curieux petit train. Le Roi Léopold II lui-même fait le déplacement à l’époque pour emprunter cette ligne si particulière !

Aujourd’hui disparue, peu de gens connaissent encore l’histoire de ce train, et peu savent voir ses traces laissées dans le paysage : remblais, anciennes gares, anciennes sucreries, autant de témoins de ce riche passé industriel au sein de nos campagnes.

Pour rendre hommage à cet homme, le GAL Meuse@Campagnes a collaboré avec plusieurs partenaires. L’Ecrin, Chemins du rail ASBL ou encore le Cercle ferroviaire du Namurois ont travaillé ensemble durant toute l’année 2019 pour mettre en place plusieurs activités : exposition avec visites guidées, conférences, stages pour enfants et adolescents, ainsi qu’une journée événement avec une balade pédestre et vélo, des comédiens, des animations musicales et un petit train touristique.

Pour pérenniser cet ensemble de beaux projets, une carte reprenant la balade vélo d’une vingtaine kilomètres vient d’être éditée. Ce parcours traverse les villages de Boneffe, Merdorp, Ambresin, Wasseiges et Hemptinne et vous raconte l’histoire du petit train Zaman.

La fiche, disponible en PDF sur le site internet www.meusecampagnes.be, est également téléchargeable sur https://www.cirkwi.com/ .

La version papier est quant à elle distribuée dans différents points d’informations touristiques de la région, au sein des administrations communales des villages parcourus, dans les hébergements touristiques de la région ainsi qu’auprès des partenaires du projet.