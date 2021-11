En 2014, une série de 22 panneaux ont été placés aux entrées de la Ville afin d’affirmer la qualité de Namur comme Capitale de la Wallonie.Après 7 ans, l’image a été détériorée par les UV et il était donc temps de proposer son remplacement. Cette démarche a été initiée par le Bourgmestre de Namur, M. Maxime Prévot, en concertation avec le Ministre-Président de la Wallonie, M. Elio Di Rupo et le SPW mobilité – infrastructure, Direction des routes de Namur. La nouvelle image est plus moderne et reprend dans le visuelle les éléments suivants (de gauche à droite) : Le Pavillon – Le Pont de Jambes – La Citadelle – Le pont haubané de la gare – La Tortue de Fabre – Le Téléphérique – Le cheval Bayard - Le NID à la Confluence et le Beffroi.

La thématique du concept NAMUR CAPITALE, le Coeur des Wallons est conservée, l’identité de La Wallonie est plus importante et les mentions plus centrales. Après un appel à concurrence, c’est l’entreprise SCHMITZ de Ciney qui a réalisé, le mois dernier, le placement de la nouvelle identité visuel sur l’ensemble des 22 dispositifs existants. Le coût de cette intervention est de 9.982,08 euros ttc.