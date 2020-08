Pour la bourgmestre Stéphanie Thoron (JEM), "Cette nouvelle charte graphique symbolise le fait que nous ouvrons un nouveau chapitre de l’histoire notre Commune. Un chapitre où l’on peut « vivre son histoire », un chapitre où chaque citoyen peut participer à écrire l’histoire de Jemeppe ». Pour la première magistrate bruxelloise, "Moderniser, donner un souffle nouveau à notre Commune est l’un de nos engagements principaux depuis 2018. Aujourd’hui une telle évolution doit se faire aussi en faisant évoluer l’image de l’Administration communale : il était donc naturel de travailler et revoir, dans sa globalité la charte graphique de Jemeppe-sur-Sambre".

La nouvelle identité visuelle se compose d'un logo et d'un ensemble de paramètres techniques afin d'assurer une homogénéité et une adaptabilité sur tous les supports de communication.

Au niveau du logo, on part du principe que toutes les communes disposent d'atouts et de symboles rayonnant au-delà de leur territoire. Pour Jemeppe-sur-Sambre, la Grotte de Spy était une évidence. Elle est ici radicalement réinterprétée dans un langage graphique intemporel: un cercle qui évoque l'évolution et le mouvement. Une simplification de la symbolique qui traduit la volonté de Jemeppe-sur-Sambre à s'inscrire dans son époque. Le logo est décliné dans une couleur, le « vert d’eau », qui trouve ses racines dans la Sambre et le côté semi-rural de l’entité. L’association du bleu et du vert évoque ainsi la fraîcheur, les grands espaces, la nature et la fertilité. Une couleur également volontairement choisie afin d’être apolitique et qui s’inscrit dans une dynamique pérenne. Et puis, il y a le slogan « Vivre son histoire », qui représente, pour les Jemeppois, d’abord la fierté du riche passé industriel et historique de leur commune. Mais c'est aussi le présent. Si Jemeppe est fière de son passé, c'est également une commune qui bouge, une commune qui veut s’inscrire dans la modernité et offrir un cadre de vie agréable et légitime à ses citoyens.

Pour Thomas Lambert (JEM), échevin de la communication, "Ce qui frappe le plus, c’est que le nouveau logo qui s’inscrit directement dans la lignée de ce que font les communes modernes. Son côté moderne, épuré, verdoyant, le rend agréable, compréhensif et surtout apolitique. On voit tout de suite de quoi il s’agit. Outre le logo, il y a une charte graphique complète qui permettra de cadrer toutes les communications communales avec un double objectif : faciliter la compréhension et améliorer l’accès à l’information pour l’ensemble des Jemeppois. On veut que la communication venant de l’Administration soit directement identifiable, peu importe les canaux choisis".

Enfin, trois éléments importants doivent être retenus à propos de l'élaboration de cette nouvelle charte, selon la bourgmestre.