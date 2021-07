Une nouvelle piscine de 132 m2( 16x8,5m) vient d'ouvrir à Eghezée, Chaussée de Namur 362. Sur le site de l’ancien tennis club de Waret, HD Aquasports a construit une piscine dans un hall.

Denis Detinne, responsable de Promosport, explique : "Cette piscine chauffée à 32° permet d’accueillir 2 classes en même temps de la 3ème maternelle à 6ème primaire. La piscine est exploitée par l’ASBL Promosport qui au fil des année est devenue experte dans le domaine de l’apprentissage de la natation mais également de l’Aquafitness. Cette piscine arrive à point nommé dans une zone ou il n’existe pas de bassin entre Louvain-La-Neuve et Namur ou Hannut. Depuis la fermeture de la piscine de Salzinnes, les écoles de l’entité n’allait plus à la piscine, il s’agit donc d’une aubaine pour les enfants d’Eghezée mais également des entités de La Bruyère, de Fernelmont et de Namur qui ont manifestés un intérêt. Le budget du projet s’élève à 1.200.000€."

Des stages de natation ont lieu cette semaine dans le bassin.