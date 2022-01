La Commune de Fernelmont a décidé d’accroitre son soutien aux investissements durables dans les logements en octroyant des primes pour la réalisation d’un audit énergétique et/ou de travaux de rénovation énergétique (tels que l’isolation des murs, du toit, du sol, le remplacement des menuiseries extérieures, l’installation d’une chaudière biomasse ou d’un chauffe-eau solaire…).

Cette prime unique remplace les précédentes primes déjà octroyées par la commune pour un audit énergétique, l'isolation de la toiture et l'installation d'un chauffe-eau solaire thermique.

Elle correspond à 100% de la prime wallonne à la réalisation d'un audit énergétique et à 10% de toutes les primes de la Région wallonne visant les économies d’énergie jusqu'à un plafond cumulé de 1.000 euros par an et par logement. L'octroi de la « prime communale énergie » est subordonné à l'octroi préalable de la prime attribuée par la Wallonie concernant le même objet. Elle est accordée aux mêmes conditions et critères techniques que ceux prescrits par la Wallonie.

Retrouvez toutes les informations nécessaires (règlement, formulaire de demande) sur le site de la commune via le lien suivant: https://www.fernelmont.be/ma-commune/services-communaux/primes