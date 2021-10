Une nouvelle vestiboutique de la Croix-Rouge de Belgique ouvrira ses portes ce samedi 16 octobre au sein de la Maison Croix-Rouge de Rochefort. Ce magasin de seconde main proposera une sélection de vêtements hommes-femmes-enfants et bébés à petits prix, ainsi qu’une brocante offrant notamment la possibilité d’acquérir des jouets et articles de puériculture à moindre coût. "Rochefort est l’une des neuf communes de Wallonie les plus impactées par les inondations de juillet dernier. C’était, pour les équipes de bénévoles, un réel défi d’ouvrir cette vestiboutique en leurs locaux qui sont encore aujourd’hui un important centre de distribution alimentaire livrant plusieurs centaines de repas quotidiens", indique la Croix-Rouge.

Les vestiboutiques sont pour la Croix-Rouge de Belgique des magasins essentiels. Les recettes permettent de financer les nombreuses actions sociales de terrain envers les personnes les plus démunies. Elles ont connu douze semaines de fermeture en 2020 et quatre semaines en 2021

La vestiboutique de Rochefort, située au 8 rue Louis Banneux, sera ouverte chaque mercredi et vendredi de 14 à 18h et chaque samedi de 10 à 16h.