Depuis plusieurs mois, la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Namur enquête sur une organisation active en matière de trafics de stupéfiants sur le territoire de la ville notamment. Le responsable namurois de l’organisation dirigeait une équipe de sous-dealers, et communiquait abondamment par messageries internet dans le cadre de ses activités illicites. Les nombreux devoirs entrepris par les enquêteurs de la PJF ont permis de passer en phase d’intervention ce lundi 7 décembre, indiquent le Procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, et le Directeur judiciaire de la Police Judiciaire Fédérale de Namur, Didier Verlaine .

"Apprenant que le responsable devait se rendre le jour-même à Strasbourg, dans l’est de la France, pour y prendre livraison de stupéfiants à destination de la Belgique, les enquêteurs ont activé la mise en place de dispositifs d’observation, en collaboration étroite avec les services français de la BRI de Strasbourg et les unités spéciales belges. La procédure utilisée ce mardi par les trafiquants est celle dite du go-fast, qui prévoit l’ouverture de la route par un premier véhicule censé prévenir d’un éventuel contrôle de police la voiture transportant les produits stupéfiants, avec un écart de quelques kilomètres entre les deux. Dans ce cas précis, le véhicule ouvreur était une VW Golf immatriculée en Belgique et occupée notamment par le principal organisateur du trafic, et la voiture transportant la marchandise était une Citroën DS3 immatriculée en France et occupée par un seul individu. Les deux véhicules ont été interceptés par les unités spéciales de la Police Fédérale belge, respectivement à Achêne pour la Citroën, et à Jambes pour la Golf. La DS3 était pilotée par un homme installé en France et âgé de 37 ans, et la Golf était occupée par deux hommes âgés respectivement de 25 ans (le principal organisateur) et de 27 ans, tous deux installés en région bruxelloise."

Environ 8,320 kilos de cannabis ont été découverts dans la Citroën, conditionnés en emballages plastiques sous vide d’une contenance d’un kilo chacun, le tout enfermé dans un grand sac noir. Les deux véhicules et une somme totale de 7.240 euros ont également été saisis.

"Des perquisitions en flagrant délit ont été effectuées aux résidences des deux Bruxellois, et une quatrième personne a été appréhendée, aussi en région bruxelloise. Du matériel informatique et plusieurs GSM ont été saisis et sont en cours d’exploitation. Les quatre individus ont été entendus par les enquêteurs de la PJF de Namur et déférés devant le juge d’instruction qui a décerné mandat d’arrêt à leur charge, puis écroués. Les auditions et les éléments d’enquête permettent de confirmer la structure de l’organisation et le rôle des suspects arrêtés dans le cadre de ce trafic international de stupéfiants."