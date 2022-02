Un traquenard. Un guet-apens. C’est ainsi que la scéne évoquée jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur a été qualifiée par plusieurs des intervenants dans le procès de deux prévenus accusés de viol avec séquestration, d’attentat à la pudeur, de vol avec violence et de traitements dégradants sur une mineure de moins de 16 ans.

Céline, appelons-là ainsi, était un oiseau pour le chat. Elle venait de fuguer et était un peu désorientée à l’époque, sans doute à la recherche de repères ou d’appartenance à un groupe. C’est dans ces conditions qu’elle s’est retrouvée dans un appartement de la rue de Bruxelles. Le 8 mars 2016, à l’invitation du leader d’une bande très en vue à Namur à cette époque. Dès son arrivée, son téléphone lui a été confisqué, la porte a été fermée à clé. "Tu ne sortiras que lorsque tu auras fait ce que tu as à faire", "Tu couches ou je te frappe" lui a-t-on dit. La jeune fille a dû se déshabiller devant la dizaine d’hommes présents ce jour-là, faire des fellations à certains d’entre eux, qui lui tenaient la tête. D’autres lui ont claqué les fesses ou les seins, certains ont filmé la scène pendant que d’autres écrivaient au marqueur sur son corps, tentaient de la pénétrer ou versaient de l’alcool sur ses parties intimes. Ce n’est que le lendemain qu’ils l’ont laissé partir.

Interrogés, les deux prévenus (un majeur est décédé depuis les faits, un mineur a été jugé par la juridiction adéquate), estiment que la jeune fille était consentante si pas demandeuse. "On ne lui a pas dit qu’elle devait coucher. Elle n’a pas été forcée pour certains actes, elle était en relation avec un de la bande. Mais ça n’aurait pas dû arriver, se dérouler comme cela, on n’aurait pas dû écrire sur son corps. On lui a proposé de la raccompagner. On ne savait pas qu’elle était si jeune."

Le parquet estime que la victime, qui venait de fuguer, a vécu "un véritable enfer", "une orgie non-consentie" et requiert des peines de 5 ans de prison contre les deux prévenus, rappelant que, vu l’âge de la victime, son consentement n’était pas valable aux yeux de la loi.

La partie civile évoque "des actes crapuleux", rappelle le fait qu’un des prévenus voulait "faire plaisir à des amis", pour que ceux-ci "puissent s’amuser avec elle" et réclame une somme provisionnelle de 2500 euros et la réalisation d’une expertise. "Les prévenus disent qu’elle avait l’habitude de coucher avec tout le monde : c’est faux, des examens ont démontré qu’elle était toujours vierge."

Les conseils des deux auteurs, qui estiment que la victime était consentante, plaident des sursis, simples, ou probatoires. Un des avocats évoque des déclarations peu crédibles dans le chef de la victime, qui a utilisé les faits pour mieux faire passer sa fugue auprès de ses parents. Les deux avocats mettent en avant le temps qui s’est écoulé depuis ce soir-là et le fait que leurs clients ont évolué dans la vie depuis ceux-ci.

Jugement le 10 mars.

JVE