Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi une peine de travail de 150 heures et une amende de 1000 euros à l'encontre d'un prévenu qui a introduit de la drogue à la prison d'Andenne.

Né en 1986 et déjà condamné, notamment pour des vols avec violence, ce dernier a été intercepté le 8 mars 2020 avec 25 grammes de résine de cannabis à la prison d'Andenne, alors qu'il revenait d'un congé pénitentiaire. Interrogé lors de l’audience du 2 avril, le prévenu a déclaré que c'est à l'intérieur de la prison qu'on lui a "mis la pression" pour faire entrer de la drogue et qu'il avait été menacé de représailles au cas où il ne s'exécuterait pas. "La drogue est un fléau en prison et la prison d'Andenne est notamment concernée par plusieurs dossiers de ce type en ce moment", a expliqué le subsitut Vandermeiren qui relevait 12 antécédents au casier du prévenu, qu'il s'agisse de roulage ou de condamnations en correctionnel.