Alors qu'on y chargeait du gravier, une péniche a coulé dans la Meuse, mercredi après-midi à Marche-les-Dames, indiquent les pompiers, confirmant une information de plusieurs médias. Du mazout était à bord, il y a donc un risque de pollution de l'eau. Les faits se sont produits à proximité de la carrière Agrex. Le chargement aurait provoqué une fissure dans la coque.

Une autre péniche a pu sauver la voiture qui se trouvait sur l'embarcation, a précisé Sudpresse. Des grues ont également tenté de vider son chargement pour éviter qu'elle ne coule mais elle a finalement sombré au fond de l'eau.

Plus de 10.000 litres de mazout étaient dans ses citernes, ce qui pourrait provoquer une importante pollution. La circulation fluviale a temporairement été fermée entre Namur et Andenne. Des barrages flottants sont par ailleurs en cours d'installation et SOS Pollution a été prévenu afin de prendre d'autres dispositions.