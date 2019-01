Elle est suspectée d'avoir voulu commettre des cambriolages dans la région.

Une personne originaire du Hainaut a été interpellée mercredi soir par des policiers de la zone Condroz-Famenne au cours d'une véritable chasse à l'homme. Il était environ 17h15 lorsque des habitants de Braibant ont donné l'alerte, dans le cadre du PLP (Partenariat local de prévention). Une Citroën C5 gris clair avec trois jeunes à bord tournait devant chez eux. A la vue des policiers et des gyrophares, les occupants du véhicule ont pris la fuite. Un déploiement d'une dizaine de policiers a été mis en place pour quadriller les bois de Stee, dans lesquels ils s'étaient échappés. « On a finalement pu en interpeller un, pas les autres. Son audition est en cours mais il semble à ce stade reconnaître qu'il était présent pour commettre des cambriolages dans la région. Il est pas contre encore trop tôt pour savoir si lui et ses complices sont les auteurs d'autres vols commis précédemment dans la région », a indiqué le commissaire de la zone Condroz-Famenne ce jeudi matin.