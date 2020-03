Elle est adressée au bourgmestre, aux échevins et au conseil communal de Namur

Un(e) anonyme a posté sue le site avaaz une pétition à l'attention du Collège et du Conseil communal de la Ville de Namur. Elle s'intitule sauvons la piscine de Salzinnes. Au moment d'écrire ces lignes, 75 personnes avaient signé. Mais le nombre devraît croître rapidement lorsqu'on voitr le nombre de réactions qu'a suscité l'annonce de la fermeture de la piscine historique de Namur la semaine dernière.

Pas sûr cependant que les citoyens soient entendus: lorsqu'il avait été question de rénover la piscine de Salzinnes en supprimant les cabines individuelles telles qu'on les connaît actuellement, les 550 signatures remises es durant l'été 2018 n'ont pas changé les intentions de la majorité aux commandes de la Ville.

Voici les arguments avancés par ceux qui demandent à leurs élus de préserver la piscine de Salzinnes, "en espérant que cette pétition les aidera à prendre toute la mesure de l'impact de votre décision sur les citoyens namurois":

"- Patrimoine exceptionnel : construite en 1957, la piscine de Salzinnes est reprise à l’Inventaire du Patrimoine wallon. Les nageurs l'apprécient tout particulièrement pour son charme et l'originalité de ses installations. L'entrée majestueuse en travertin, les carrelages, les avaloirs métalliques ciselés avec soin, ses marches permettant aux moins valides d'accéder aisément au grand bassin, ses cabines individuelles confortables,... Le tout forme un ensemble patrimonial d'exception, témoin de son époque et qu'il convient de conserver et de remettre à neuf.

- Proximité : la piscine de Salzinnes est typiquement une piscine de centre-ville. Située à deux pas de la gare, du centre ancien et en plein coeur de Salzinnes, elle permet aux écoles de s'y rendre à pied, évitant ainsi le coût et l'impact "temps" des trajets en car. En outre, elle permet aux nageurs, mais aussi au personnel qui y est employé, de se passer de voiture et donc de diminuer l'impact de nos déplacements sur l'environnement.

- Santé publique : la natation est un sport accessible à tous, valides et moins valides. Qu'ils soient physiques ou psychologiques, ses bienfaits ne sont plus à démontrer. Comme évoqué plus haut, les installations de Salzinnes (marches, cabines individuelles, ...) permettent à tout un chacun d'accéder à ce sport. De plus, que ce soit les clubs, les individuels ou encore les écoles, les trois piscines communales sont indispensables afin que tous puissent profiter sereinement de ce sport. Lorsque seules deux piscines étaient en service fin 2019, il était fréquent que la piscine de Jambes refuse l'accès aux nageurs en raison d'une affluence trop importante. Nous craignons que cela ne se reproduise si seulement deux piscines devaient subsister sur le territoire communal.

- Convivialité : enfin, la piscine de Salzinnes est pour tous les nageurs un lieu de convivialité. Ses installations permettent un contact privilégié avec le personnel, ce qui en fait un formidable outil de détente et d'interaction sociale."

Lien vers le site: https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/college_et_conseil_communal_sauvons_la_piscine_de_salzinnes/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-885233-sauvons_la_piscine_de_salzinnes&utm_term=bGECpb%2Bfr&fbclid=IwAR1DQF3oG9suhSLfkQFn4LOi8PnJxsQO9YG3dL-QVdCPJKXCmSyLyiLL0Z8